Rinnovo Calabria, stallo tra le parti ma l’ultima novità può cambiare il futuro. Cosa succede

Rinnovo Calabria, al momento le porte per il prolungamento del Milan sono chiuse ma non è detta ancora l’ultima parola

Come riferito da Luca Bianchin, noto giornalista della Gazzetta dello Sport, nel calciomercato Milan è ancora in divenire la situazione legata al futuro di Davide Calabria, capitano rossonero al momento in scadenza a giugno del 2025.

Rinnovo Calabria: in questo momento le discussioni sono chiuse, perché non hanno trovato un accordo. Se mai ci riproveranno, ma in questo momento sono chiuse.