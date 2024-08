Rinnovo Calabria, RASSICURAZIONE di Ibrahimovic! Cosa gli ha DETTO lo svedese

Rinnovo Calabria, rassicurazione di Ibrahimovic al capitano rossonero: nessuna cessione e dialoghi a mercato finito

Come riportato dal Corriere dello Sport, Davide Calabria è stato dalle possibili uscite del calciomercato Milan in questa estate. Nonostante un contratto in scadenza nel 2025 e delle richieste lontano dai desiderata dei rossoneri per il prolungamento, Ibrahimovic ha rassicurato il classe ’96.

I dialoghi per il rinnovo del contratto ripartiranno a mercato concluso: c’è volontà comune delle parti ma andrà trovata una quadra sulle cifre.