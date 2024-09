Rimini Milan Futuro, i rossoneri masticano AMARO: «Bonera avrebbe MERITATO di più». Il resconto e il tabellino del match

Il Milan ha pubblicato sul suo sito un resoconto della sconfitta del Milan Futuro per 1-0 contro il Rimini.

IL RESOCONTO – ll Milan Futuro non svolta e incappa in un nuovo stop, il Rimini si impone di misura nella 5ª giornata di Serie C. 1-0 il risultato finale allo stadio Romeo Neri, a decidere la contesa è stato un guizzo di Cernigoi poco prima dell’ora di gioco. I padroni di casa hanno sfruttato nel migliore dei modi una delle pochissime occasioni a propria disposizione, i rossoneri invece, più pericolosi nel corso dei novanta minuti, non sono riusciti a capitalizzare quanto costruito. Ai punti la formazione di Mister Bonera avrebbe certamente meritato di più, ma il verdetto resta amaro.

Il match è stato equilibrato e bloccato per lunghi tratti, il Milan Futuro ha gestito meglio il possesso e ha dato l’impressione di stare meglio in campo, ma il piovoso posticipo di C ha premiato l’esperienza del Rimini. Prosegue dunque l’astinenza dal gol su azione, sfiorato in diverse occasioni tra cui la più importante per Liberali, fermato solamente dalla traversa. I rossoneri hanno comunque mostrato di voler invertire la tendenza. Il prossimo appuntamento è già alle porte e presenta subito una chance per andare a caccia del primo hurrà in campionato. Giovedì 26 settembre – alle 18.30 – è in programma l’infrasettimanale casalingo contro la SPAL.

Fase di studio in avvio, è il Milan Futuro a creare la prima chance della gara. Minuto 7, Minotti stacca di testa a centro area e solo un intervento super di Colombi gli nega il gol, mentre sul prosieguo dell’azione Zeroli calcia largo da fuori. Al quarto d’ora Cuenca scarica un sinistro potente dalla distanza, Colombi si distende e respinge ancora. Il Rimini cresce dopo la mezz’ora, al 34′ Nava alza sopra la traversa il tentativo su punizione di Fiorini, sull’angolo successivo è debole il colpo di testa di Gorelli. Un’occasione per parte nel finale di frazione, Camarda mette in porta in allungo – tutto di testa – l’assist di Traorè al minuto 38 ma l’ivoriano viene pescato in posizione irregolare, al 40′ Cernigoi impegna Nava che controlla il suo mancino in due tempi. 0-0 all’intervallo.

I rossoneri partono meglio anche nella ripresa, al 48′ la difesa di casa allontana nell’area piccola un cross teso di Traorè. Al minuto 54 è Parigi a scuotere il Rimini, sinistro secco deviato in angolo da Coubis. È il preludio al vantaggio dei padroni di casa, che arriva al minuto 58: la firma è quella di Cernigoi, abile a convertire in rete con il mancino un pallone vagante in area dopo un tiro di Fiorini. Il Milan Futuro risponde con vigore. Al 63′ Traorè appoggia a rimorchio per Cuenca che piazza il sinistro e sfiora il palo. Doppia chance per Liberali tra il 69′ e il 72′, il 10 prima calcia al volo da posizione defilata e non inquadra lo specchio, poi si coordina benissimo dal limite e colpisce in pieno la traversa con il destro. L’assalto finale non premia i rossoneri, finisce 1-0.

TABELLINO

RIMINI-MILAN FUTURO 1-0

RIMINI (4-4-2): Colombi; Longobardi (27′ Cinquegrano), Gorelli, Garetto, Falbo (34’st Semeraro); Megelaitis (34’st Piccoli), Langella, Fiorini, Lepri (29’st Bellodi); Cernigoi, Parigi (34’st Ubaldi). A disp.: Vitali; Accursi, Brisku, Dobrev, Lombardi. All.: Buscè.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Nava; Jiménez, Coubis, Minotti, Bartesaghi (39’st Bozzolan); Hodzic (1’st Liberali), Sandri (33’st Longo); Cuenca (33’st Fall), Zeroli, Traorè (39’st Sia); Camarda. A disp.: Mastrantonio, Pittarella; D’Alessio, Magni, Zukić; Malaspina; Alesi. All.: Bonera.

Arbitro: Vingo di Pisa.

Gol: 13’st Cernigoi (R).

Ammoniti: 7’st Cuenca (M), 31’st Zeroli (M), 32’st Parigi (R), 41’st Bozzolan (M), 48’st Cinquegrano (R), 48’st Fall (M).