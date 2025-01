Ricci Milan, novità sulla trattativa con il Torino: cosa cambia in fase di calciomercato

Ricci Milan, è l’obiettivo numero uno per il centrocampo rossonero. Possibili novità sulla trattativa con il Torino

Recentemente sono stati fatti passi in avanti sulla trattativa tra Samuele Ricci ed il Milan, a riportarlo è Matteo Moretto sul proprio profilo X.

Il giocatore resta come l’obiettivo principale per il campionato rossonero, operazione di calciomercato da tenere in considerazione per la prossima stagione. Dialoghi in stato avanzato tra le parti, il Torino potrebbe quindi lasciarlo partire nella sessione estiva, in pole position c’è il Milan.