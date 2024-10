Ricci Milan, pista complicata per il pupillo di Moncada: 30 milioni sono troppi, ma...

Ricci Milan, la pista è complicata per il pupillo di Moncada che sta incantando con il Torino: 30 milioni sono troppi, ma…

Ricci è un pupillo di Moncada che lo vorrebbe al Milan. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Il centrocampista del Torino e della Nazionale piace da tempo alla dirigenza rossonera, ma le prestazioni molto positive fornite negli ultimi mesi hanno fatto schizzare il prezzo a 30 milioni. Troppi per le casse del Milan, specialmente per il mercato di gennaio. Ciò non toglie, comunque, che i rossoneri possano provarci…