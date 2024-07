Rescissione Pioli Milan, Cardinale SORRIDE! L’Al Ittihad fa FELICE il numero uno di RedBird

Rescissione Pioli-Milan, i rossoneri risparmieranno quasi 8 milioni di euro lordi grazie allo sbarco del tecnico in Arabia Saudita

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Milan e Gerry Cardinale possono sorridere per l’imminente sbarco di Stefano Pioli in Arabia Saudita e più precisamente sulla panchina dell’Al Ittihad.

Il tecnico infatti prima dovrà rescindere il contratto che ancora lo legava al club rossonero fino al 30 giugno del 2025: una notizia importante per il Diavolo che a bilancio risparmierà quasi 8 milioni di euro (7.7 per la precisione), soldi che andranno ad incrementare il già ricco budget in entrata.