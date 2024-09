Repubblica Ceca Italia U21 2-1: Zeroli PROTAGONISTA, il resoconto su Bartesaghi e Torriani

Repubblica Ceca Italia U21: Zeroli protagonista nel successo azzurro, 20 minuti per Bartesaghi. Panchina per Torriani

Di seguito il resoconto sulla gara di questo pomeriggio tra Repubblica Ceca e Italia U21, vinta 1-2 dagli Azzurrini di Corradi, in una gara valida per l’Elite League. Zeroli, leader del Milan Futuro di Daniele Bonera, in campo per 80 minuti; 20 per Bartesaghi, panchina per Torriani.

U20: REPUBBLICA CECA-ITALIA, IL TABELLINO

REPUBBLICA CECA-ITALIA 1-2

MARCATORI: Lipani 38′ (ITA), Ciammaglichella 65′ (ITA), Masek 80′ (REP.CECA)

AMMONITI: Beran 41′ (REP.CECA), Planka 45’+2 (REP.CECA), Lipani 56′ (ITA), Buzek 75′ (REP.CECA), Misitano 85′ (ITA), Bartesaghi 90’+3 (ITA), Chicella 90’+5 (ITA)

FORMAZIONI

REP.CECA (4-2-3-1): Vitek; Tredl, Kubr (dal 46′ Buzek), Kral, Hunal (dal 77′ Dohnalek); Hamza (dal 46′ Masek), Planka (dal 65′ Buryan); Beran (dal 77′ Zitny), Mikulenka (dal 65′ Sancl), Siler (dal 46′ Matej), Spatenka (dal 26′ Toula). All. Pavel Sustr

ITALIA (4-5-1): Magro; Palestra (dal 82′ Cndelari), Mané (dal 72′ Comuzzo), Corradi (dal 72′ Chiarodia), Idrissi (dal 72′ Bartesaghi); Harder, Sardo, Zeroli (dal 82′ Misitano), Lipani (dal 59′ Ciammaglichella), De Pieri (dal 59′ Anghelé); Presta (dal 59′ Vavassori). All. Bernardo Corradi