Repice PRONOSTICA la lotta scudetto: «Inter e questa squadra dove l’allenatore fa tutta la differenza del mondo». Le dichiarazioni

Intervistato da SportPaper.it, Francesco Repice ha parlato così del prossimo campionato di Serie A per il quale ha individuato come favorite allo scudetto l’Inter di Inzaghi e il Napoli di Conte. Il Milan sicuramente proverà a contendere il titolo in una Serie A sempre più competitiva.

L’ANALISI – «I primi lavorano su continuità ed equilibrio, che sono tra le cose fondamentali del calcio, se unite, ovviamente, ad una rosa di grandi giocatori, i secondi hanno Antonio Conte, che fa tutta la differenza del mondo e avrà tempo di preparare una partita a settimana, cosa che a lungo andare può essere un fattore».