Reijnders Milan, Fonseca fa SOGNARE i tifosi! Può arrivare la SVOLTA, l’olandese è PRONTO

Intervenuto in conferenza stampa, Paulo Fonseca, alla vigilia di Milan-Venezia, ha parlato così della posizione in campo di Reijnders:

REIJNDERS PIU’ AVANZATO – «Sì, abbiamo questa possibilità. Nelle dinamiche della squadra cerco sempre di avere i giocatori nelle posizioni più adatte alle loro caratteristiche. Non lo abbiamo schierato più avanti perché non abbiamo avuto momenti in cui avevamo possesso palla più avanti. Mi sono piaciute le partite di Tijji in nazionale»

