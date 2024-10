Reijnders Milan, tutti gli impegni del calciatore olandese durante la sosta: che partite!

Reijnders Milan, il calciatore è partito con la nazionale olandese a disputare le partite di Nations League: tutti i suoi impegni

Reijnders, senza alcun dubbio, è stato fino ad ora una delle note più positive della stagione del Milan. Il calciatore olandese, infatti, è riuscito ad abbinare qualità con il pallone e leadership sotto gli ordini di Fonseca.

Attualmente il centrocampista si trova in Olanda per preparare i prossimi impegni della sua nazionale in Nations League. Andiamo a scoprire assieme le partite che dovrà disputare.

Venerdì 11 ottobre, ore 20.45: Ungheria-Olanda.

Lunedì 14 ottobre, ore 20.45: Germania-Olanda.