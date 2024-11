Reijnders Milan, c’è la sentenza sul futuro dell’olandese! Non ci sono più dubbi, fumata bianca all’orizzonte

Reijnders Milan, dopo le parole del centrocampista olandese arriva pure la conferma di Fabrizio Romano: rinnovo vicinissimo

Intervenuto sul proprio profilo di X, Fabrizio Romano, giornalista esperto di mercato, ha fornito importanti aggiornamenti sul rinnovo di Reijnders, tema caldissimo del calciomercato Milan dopo le dichiarazioni ordine:

PAROLE – «Tijjani Reijnders conferma di essere in trattative con il Milan per un nuovo accordo, come riportato in esclusiva. Reijnders, felice al Milan e pronto ad andare avanti con le trattative per un nuovo contratto nonostante i legami con diversi club».