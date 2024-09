Reijnders Milan, RIVELAZIONE di mercato: ha RIFIUTATO un top club per i rossoneri. E a Sarri… Il retroscena sull’olandese

Reijnders e Sarri si sarebbero potuti ritrovare insieme alla Lazio prima che l’olandese scegliesse di trasferirsi al Milan.

Come svela Gazzetta.it, infatti, il centrocampista è stato un obiettivo di mercato dell’allenatore quando era alla guida della Lazio. C’è stata qualche telefonata, ma non si è andati oltre perché Reijnders aveva già optato il Milan. Rifiutando pure la corte di un top club come il Barcellona…