Record Milan: la statistica possibile contro il Verona

Domenica il Milan chiuderà la stagione contro il Verona. Possibile un record per i rossoneri in caso di vittoria:

come riportato dal sito rossonero il Milan raggiungerebbe quota 43 punti in Serie A considerate le sole partite casalinghe. Sarebbe il terzo miglior risultato di sempre (a pari con la stagione 2010/11) per il Milan da quando la Serie A è a 20 squadre. Inoltre nelle partite casalinghe l’Inter e la Juventus ad oggi hanno totalizzato 42 punti, ma non ne hanno altre da giocare in casa. Restano Napoli a quota 42 e Milan a 40. Gli azzurri giocheranno contro la Sampdoria, per il Milan dare tutto contro i gialloblù significherebbe quindi non solo arrivare a quota 70 in campionato, ma anche a quota 43 nel fortino casalingo di San Siro e magari sperare di essere la migliore squadra dal rendimento interno del campionato.