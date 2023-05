Record Leao: il possibile traguardo contro il Verona

Domenica sera il Milan affronterà il Verona nell’ultima di campionato. Leao punta ad una statistica che gli farebbe centrare un record

come riportato dal Corriere dello Sport cerca il suo quindicesimo gol quest’anno: in quello passato si era fermato a quattordici e la prossima esultanza porterebbe al miglior traguardo mai raggiunto in carriera. Maggio è già stato il mese decisivo per andare a dama per la firma su un contratto fino al 2028 da cinque milioni all’anno.