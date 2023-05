Record Calabria: la statistica raggiunta contro la Juve

Ieri sera il Milan ha battuto la Juventus in campionato. Tra i protagonisti c’è anche Calabria autore dell’assist per Giroud

per il capitano rossonero si tratta del quarto in questo campionato, record per lui in una singola stagione in Serie A. Inoltre come riportato dai dati Opta quattro degli ultimi sei suoi assist hanno favorito una rete di Olivier Giroud.