Real Madrid Milan, Serafini festeggia: «Capolavoro di Fonseca. Ecco cosa può rappresentare questa vittoria»

Real Madrid Milan, Luca Serafini, noto giornalista, ha commentato la vittoria dei rossoneri al Bernabeu: le dichiarazioni

Ospite a Milan Tv dopo Real Madrid–Milan, Luca Serafini ha dichiarato:

PAROLE – «Qualche bella notte europea negli ultimi anni il Milan ce le ha regalate, ma certo che vincere in casa del Real Madrid… E’ stato un capolavoro tattico di Fonseca che è stato spernacchiato per la scelta di Musah. In questo modo tutti i fenomeni del Real sulle fasce venivano raddoppiati. Il Milan è stato devastante nelle ripartenze. Leao è stato quello che vogliamo vedere sempre, Morata ha fatto la solita grande partita. Una vittoria importantissima anche per la classifica. Un successo del genere potrebbe essere lo spartiacque della stagione».