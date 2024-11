Real Madrid Milan, Ibrahimovic sale in cattedra: messaggio da brividi in spogliatoio, i dettagli

Real Madrid Milan, Ibrahimovic da urlo nel post-partita: messaggio da brividi negli spogliatoi del Bernabeu. La ricostruzione

Interessante retroscena svelato dalla Gazzetta dello Sport sul post-partita di Real Madrid–Milan:

PAROLE – «La sfida, allora, per la società e soprattutto per Fonseca, è tenere alta l’attenzione su Cagliari. Il Milan sabato pomeriggio gioca in Sardegna, contro una squadra che si difende volentieri, lotta e ha molto meno talento: il contrario del Real. Per questo Fonseca, a un giornalista che gli diceva “se Leao migliora ancora, il Milan può vincere la Champions”, ha risposto parlando di Cagliari. Per questo Ibra ha citato Cagliari nel discorso alla squadra. I giocatori lo sanno: se fanno una gran partita anche sabato, il Milan è una cosa seria. Zlatan Ibrahimovic in spogliatoio ha preso la parola e ha mandato un messaggio chiaro, riassumibile in una frase: “Questo è il Milan”. Così ha detto Ibra, parola più parola meno».