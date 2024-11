Real Madrid Milan, Bianchin svela: «Lui la mossa a sorpresa di Fonseca. E in difesa...»

Real Madrid Milan, Luca Bianchin, noto giornalista, ha svelato una grossa novità di formazione in vista della sfida di questa sera

Intervenuto sul proprio profilo di X, Luca Bianchin ha parlato così in vista di Real Madrid-Milan:

PAROLE – «Yunus Musah è il nome a sorpresa per Real Madrid-Milan. Al netto di sorprese, giocherà a destra, in un Milan che somiglierà a un 3-4-3, con Musah e Theo sulle fasce. Leao titolare, Okafor, Chukwueze e Loftus-Cheek in panchina. Thiaw e Tomori candidati titolari in difesa».