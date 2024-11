Real Madrid Milan, Ancelotti a riposo verso la sfida ai rossoneri: le ultime sulla sfida col Valencia

Real Madrid Milan, Carlo Ancelotti riposa in vista della sfida contro i rossoneri: rinviata la partita contro il Valencia

Il Real Madrid questo fine settimana non scenderà in campo: le Merengues avrebbero dovuto affrontare il Valencia in trasferta, ma visti i recenti tragici fatti di cronaca che hanno colpito la città spagnola si è deciso di rinviare la partita. Per questo motivo il prossimo impegno in calendario per la squadra di Ancelotti sarà il Milan in Champions League.

La sfida in Champions League andrà in scena martedì 5 febbraio alle 21 al Bernabeu.