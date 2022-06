Ravezzani: «Il Milan non è uno squadrone, Leao...»

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha parlato dell’ultima stagione del Milan e di Rafael Leao: le sue parole

In diretta su Top Calcio 24, Fabio Ravezzani ha parlato così del Milan:

«L’effetto Italia, precipitata dopo aver fatto il massimo, potrebbe ripresentarsi al Milan. Ora, non dico che precipiterà come la Nazionale, ma dire solo perché ha vinto lo Scudetto che i rossoneri sono i favoriti l’anno prossimo, che Leao è un fenomeno e che il Milan è uno squadrone… ci andrei molto calmo, insomma. Leao? Un fenomeno molto italiano: quando il Milan ha giocato in Champions League nessuno si è accorto di Leao. Non è che se ha vinto uno scudetto giocando bene contro il Torino e contro il Sassuolo allora vale di più di Lautaro. Leao è un ottimo giocatore per il campionato italiano, ma secondo me non è un crack a livello europeo. Ho la sensazione che appartenga a quella categoria di calciatori di strapotere fisico esuberante e di scarsa tecnica, per cui quando poi si gioca ad un certo livello e i difensori sono fisicamente prestanti diventa difficile e fa fatica».