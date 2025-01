Rashford Milan, la trattativa entra nel vivo: l’agente è a Milano e filtra questo. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Come riportato da Fabrizio Romano il fratello di Rashford è in Italia, pronto per colloqui col Milan, che è tra i club interessati a capire le condizioni dell’affare. Non siamo in fasi avanzate o in trattative concrete per ora.

Resta comunque il fatto che, in questa sessione di Calciomercato, il Milan sta cercando un giocatore offensivo e, lui, è in cima alla lista.