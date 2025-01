Rashford Milan, Di Canio sicuro: «Acquisto da 8 in pagella solo in un caso»

Rashford Milan, Paolo Di Canio, ex calciatore ed opinionista, ha commentato il possibile arrivo di Rashford a Milanello. Le dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Paolo Di Canio, ex calciatore ed opinionista, ha commentato il possibile arrivo nell’attuale calciomercato Milan di Marcus Rashford, attaccante in uscita dal Manchester United:

PAROLE – «Se avesse voglia di giocare gli do 8 come voto, perchè è un giocatore importante, ma non deve scambiare il calcio come hobby, perchè per lui adesso il calcio è come un hobby».