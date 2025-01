Rashford Milan, è tutto vero! Si muove Ibrahimovic, questo aspetto può favorire il Diavolo

Rashford Milan, la trattativa è concreta: ok di Zlatan Ibrahimovic che aspetta segnali dal Manchester United sull’ingaggio

Come riferito da calciomercato.com, e in particolare da Daniele Longo, ci sono conferme sull’interesse del calciomercato Milan per Rashford:

PAROLE – «Zlatan Ibrahimovic è stato compagno di squadra al Manchester United di un giovanissimo Marcus Rashford. Il talento riconosce il talento con lo svedese che prende sotto la sua ala protettrice uno dei talenti più limpidi del calcio inglese. Sette anni dopo le strade potrebbero riunirsi al Milan. Perché il contatto con la dirigenza dei Red Devils c’è stato. una decina di giorni fa e il club rossonero ha memorizzato la possibilità di prendere 1997 in prestito con una parte dell’ingaggio pagato. Zlatan Ibrahimovic lascia una porticina aperta per Marcus Rashford, una pista difficile, molto, ma non completamente impossibile. Il tempo potrebbe non giocare a favore del Milan. Marcus Rashford è stato proposto dal Manchester United a tante squadre. In Italia, oltre che con il Milan, gli inglesi ne hanno parlato con Napoli, Juventus e Inter. Sulle sue tracce anche diverse squadre arabe che, però, non sembrano trovare aperture da parte del giocatore che preferirebbe rimanere in Europa con una preferenza alla Liga spagnola. Proposto a tante, ma non a società inglesi perché il Manchester United non vorrebbe rinforzare una diretta concorrente in Premier League. E questo è certamente un punto a favore del Milan. Il secondo è che con Ruben Amorim la spaccatura è totale, il terzo è sulla preferenza della dirigenza per il calcio italiano considerato ideale per valorizzare un giocatore con il morale sottoterra. Il Milan da martedì metterà testa e cuore sul mercato e prenderà in esame il dossier Rashford. Un aspetto determinante sarà quello relativo ai numeri: i 15 milioni lordi d’ingaggio sono sicuramente tanti e resta da capire come intende partecipare il Manchester United, con quale quota. Zlatan Ibrahimovic attende segnali»,