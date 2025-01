Rashford Milan, Ibrahimovic fattore decisivo: lo conosce bene e sta puntando su questa cosa. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Come riportato da Fabrizio Romano il fratello di Rashford è in Italia, pronto per colloqui col Milan, che è tra i club interessati a capire le condizioni dell’affare. Zlatan Ibrahimovic, in questo senso, può giocare un fattore decisivo.

I due, infatti, si conoscono molto bene perché sono stati compagni di squadra al Manchester United: insieme hanno vinto la competizione Europa League.