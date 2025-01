Rashford Milan, aumenta la concorrenza per la punta? Indiscrezione che non lascia dubbi. La situazione

Condividi via email

Rashford Milan, potrebbe aumentare la concorrenza per la punta del Manchester United: anche il West Ham ha preso informazioni

Come riportato dal giornalista Ben Jacobs, potrebbe aumentare per il calciomercato Milan la concorrenza per arrivare a Marcus Rashford.

Il West Ham è l’ultimo club a prendere in considerazione un prestito per Rashford. Il club ha la sensazione che sia più probabile che vada in una squadra fuori dall’Inghilterra, ma ha chiesto di essere tenuto informato. West Ham interessato anche a Chukwuemeka.