Ranking Uefa, la classifica per il quinto posto in Champions League: la posizione dell’Italia

Aggiornato il ranking Uefa dopo il turno europeo in Champions, Europa e Conference League, la situazione dell’Italia. I dettagli

La Uefa ha aggiornato il ranking per nazioni dopo la fine degli impegni settimanali nelle coppe europee. Buone notizie per l’Italia che mantiene il vantaggio sulla Spagna, con entrambe le Nazioni che perdono una squadra (Bologna e Girona). Le prime due nazioni avranno diritto ad un posto extra per la prossima stagione di Champions League. Di seguito la classifica completa.

RANKING STAGIONALE UEFA

1. Inghilterra 20.892

2. Italia 17.312

—- —- —-

3. Spagna 17.178

4. Portogallo 14.750

5. Germania 14.671

6. Francia 13.928

7. Belgio 13.150

8. Olanda 11.916

9. Grecia 11.062

10. Svezia 10.125

Ecco quanto stanno contribuendo le nostre squadre al ranking

1. Inter 27.250 punti

2. Atalanta 21.000

3. Lazio 20.000

4. Milan 19.000

5. Juventus 16.250

6. Fiorentina 14.000

7. Roma 11.500

8. Bologna 11.000