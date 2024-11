Ranieri alla Roma! La possibilità è concreta: ecco cosa sta succedendo

Claudio Ranieri, dopo il suo ritiro come allenatore di calcio, sarebbe pronto a tornare clamorosamemte in pista! Cosa potrebbe succedere

Claudio Ranieri, dopo il suo ritiro come allenatore di calcio, sarebbe pronto a tornare clamorosamemte in pista! Secondo quanto riporta il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, l’ex tecnico del Cagliari non rifiuterebbe una proposta della Roma, che ha esonerato il tecnico Ivan Juric. Ranieri è molto legato a Roma e non direbbe no ai Friedkin. In questo momento il tecnico è in viaggio verso Londra per parlare con la presidenza giallorossa. L’ipotesi del ritorno in panchina è concreta. Il Milan sfiderà i giallorossi il prossimo 29 dicembre.