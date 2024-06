Rafa Marin Milan, non soltanto i rossoneri avevano provato ad INSERIRSI! Ora il centrale è vicino al Napoli

Rafa Marin Milan, non solo i rossoneri avevano provato ad INSERIRSI! Ora il centrale è vicino al trasferimento al Napoli

Accostato negli scorsi giorni al calciomercato Milan come idea per la difesa, Rafa Marin è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Gli azzurri e il Real Madrid sono a lavoro per trovare un’intesa sulla formula.

Come rivela Sky Sport, la chiusura dell’affare potrebbe arrivare nelle prossime ore, nonostante si sia registrato l’interessamento da parte dei rossoneri e anche da parte della Juve per il difensore spagnolo, che quest’ultima stagione l’ha passata con la maglia del Deportivo Alavés.