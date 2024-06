Rabiot Milan: SONDAGGIO dei rossoneri per il francese! Arriva una prima RISPOSTA dopo le sue richieste, ultimissime sul centrocampista

Secondo quanto riferito da Manuele Baiocchini a Sky Sport 24, nelle idee della Juve c’è quella di trattenere Adrien Rabiot, anche se non può aspettarlo all’infinito. La proposta di rinnovo fatta al centrocampista, infatti, non ha ancora ricevuto risposta, visto che il francese (impegnato ad Euro 2024) ha voluto prendersi del tempo per decidere.

I bianconeri si stanno muovendo per eventuali piste alternative, intanto c’è da registrare un sondaggio del Milan per l’ex Psg. Le richieste fatte, per ora, risultano un po’ alte, ma i rossoneri sono alla finestra.