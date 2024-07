Rabiot Milan, i rossoneri si TIRANO FUORI? Spunta l’INDISCREZIONE: «Hanno provato ad inserirsi ma…». Tutta la verità

Adrien Rabiot è stato più di un’idea per il mercato Milan, che ha pensato a lui per il proprio centrocampo dopo aver fiutato il fatto che non avrebbe rinnovato il proprio contratto con la Juve. Adesso il francese si trova svincolato e deve decidere quale sarà la sua prossima destinazione: non mancano le offerte sul tavolo. Il giornalista Luca Marchetti, in collegamento su Sky Sport, risponde così alla domanda: «Perché i rossoneri non si sono inseriti?».

PAROLE – «Credo che lui abbia intenzione di capire se ci possa essere spazio in club prestigiosi della Premier League. Il Milan ci ha provato ad inserirsi, non credo che la risposta soprattutto relativa all’ingaggio abbia soddisfatto i rossoneri, che hanno preferito dare priorità a Fofana».