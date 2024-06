Rabiot Milan, Moncada AUMENTA il pressing! SGARBO alla Juve, cifre e dettagli

Rabiot-Milan, Moncada aumenta il pressing per il centrocampista francese a costo zero: sgarbo alla Juve?

Importante aggiornamento dato dal Quotidiano Sportivo sul futuro di Adrien Rabiot, tema caldo del calciomercato Milan dopo l’incontro a Londra tra Moncada e la madre agente del ragazzo.

A 10 giorni dalla scadenza dell’accordo con la Juve, il francese non ha ancora dato una risposta al biennale da 7.5 milioni con opzione per il terzo anno offerto da Giuntoli. Moncada avrebbe aumentato il pressing mettendo sul piatto la stessa cifra ma per un triennale secco con opzione per il quarto anno. Sgarbo dietro l’angolo?