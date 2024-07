Rabiot Milan: Premier League in agguato, l’OFFERTA della big inglese può far saltare tutto!

Dalla mezzanotte di ieri Rabiot, accostato anche al calciomercato Milan, è un free agent. Il club di Premier League ostacola i rossoneri

Non c’erano segnali di sblocco della trattativa fra la Juventus e Rabiot per il rinnovo di contratto, e nessuna novità è arrivata fino al 30 giugno. Il francese ex Psg è ufficialmente libero da oggi, in cerca della squadra che saprà offrirgli il contratto migliore.

Il tal senso il Milan ci sta facendo più di un pensierino anche se dovrà attendere anche perchè il giocatore aspetta la fine dell’Europeo per prendere una decisione definitiva. I rossoneri però, come riportato da Calciomercato.it devono guardarsi dalla minaccia dei club di Premier League, Liverpool su tutti pronti all’offerta per convincere il giocatore.