Rabiot Milan, offerta MONSTRE al francese! L’ex Juve RIFLETTE, Ibrahimovic VUOLE il colpo GROSSO

Rabiot-Milan, offerta monstre al centrocampista francese: l’ex Juve riflette sull’ingaggio da 5.5 milioni di euro. Tutti i dettagli

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, è sempre viva nel calciomercato Milan la pista che porta ad Adrien Rabiot, attualmente svincolato:

PAROLE – «L’ex Juve Rabiot negli ultimi giorni ha postato su Instagram foto di gite in barca intorno alle Baleari. Dall’1 luglio è a tutti gli effetti un calciatore senza squadra, ma con l’Europeo di mezzo il mercato è passato un po’ in secondo piano. All’alba del 29 agosto, però, fa effetto vedere un 29enne nazionale francese ancora a spasso, seppure in lidi tutt’altro che spiacevoli. Il Milan una sua proposta d’ingaggio l’ha messa sul tavolo: 5,5 milioni di euro all’anno, bonus compresi. Ma al momento Rabiot non ha detto sì e difficilmente i rossoneri aspetteranno oltre».