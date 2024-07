Rabiot Milan, la pista NON è tramontata: i rossoneri ci provano con quest’OFFERTA. Le ultime sul centrocampista

L’ex calciatore della Juventus, Adrien Rabiot, potrebbe rimanere in Serie A nella prossima stagione. Rimane infatti aperta la pista che può portare il centrocampista francese in rossonero.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Arsenal, Liverpool e Manchester United non si sarebbero fatti ancora avanti in maniera concreta per Rabiot. Per questo motivo, l’idea del mercato Milan è quella di proporre un ingaggio intorno ai 5,5 milioni di euro annui con un contratto da una durata maggiore (4 o 5 anni).