Rabiot Milan, è arrivato il MOMENTO di decidere: Europeo finito, le POSIZIONI dei club interessati e della Juve!

Gli uomini del mercato Milan avevano cominciato da tempo a fiutare il colpo a parametro zero di Adrien Rabiot, il quale non ha rinnovato con la Juve e si trova attualmente svincolato. Il centrocampista aveva promesso che avrebbe deciso il proprio futuro solo al termine dell’Europeo: il cammino della sua Francia nella competizione si è interrotto proprio ieri in semifinale contro la Spagna, così per il calciatore è arrivato il momento di decidere.

Come spiega Calciomercato.com, il centrocampista ha anche qualche proposta dall’estero, dove potrebbero decidere di piombare su di lui sia il Real Madrid che il Bayern Monaco e il Liverpool. I rossoneri osservano, dopo una serie di contatti andati già in scena con la madre e agente del giocatore: il problema sta nell’ingaggio e nelle commissioni. Non è del tutto tramontata la pista per una nuova firma con la Juve, anche se i bianconeri non hanno intenzione di aspettarlo e si sono già assicurati una serie di acquisti nel reparto di centrocampo.