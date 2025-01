Condividi via email

Pulisic Milan, l’americano spinge per tornare titolare: sulla sfida contro il Parma filtra questo. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Allo Stadio San Siro, domenica alle 12:30, andrà in scena la sfida valevole per la 22ª giornata di Serie A tra il Milan e il Parma. Christian Pulisic, nell’ultima sfida contro il Girona, è tornato a giocare per circa 15 minuti.

L’americano, però, come scritto da Tuttosport, è guarito del tutto dal problema accusato contro il Como e si candida ad una maglia da titolare.