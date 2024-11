Pulisic Milan, l’americano è a rischio per domani: se non recupera Fonseca schiererà questo giocatore. Le ultimissime notizie

Brutta notizia per tutto l’ambiente Milan. Come riportato dall’edizione odierna di Sky Sport 24 Christian Pulisic, uno dei giocatori più decisivi in quest’inizio di stagione rossonero, è in dubbio per la sfida di domani contro la Juventus.

Il calciatore americano, infatti, non è al meglio. In caso in cui non dovesse essere pronto per partire dall’inizio è pronto il centrocampista inglese Loftus-Cheek.

QUOTE MILAN JUVENTUS – Il big match di San Siro si presenta, secondo i bookies, come una partita aperta a qualsiasi tipo di risultato. Ecco perché potrebbe essere interessante puntare sull’opzione Multigol 1-6 (ovvero che nella partita verranno messi a segno da 1 a 6 gol complessivi) per una maggiore probabilità di vincita. Questo tipo di giocata viene infatti quotata da Planetwin356 a 9.00 grazie a una super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti e valida solo tramite link, invece che a 1.01. Per Goldbet il Multigol 1-5 vale 1.07, stessa quota di Lottomatica.