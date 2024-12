Pulisic Milan, arriva la svolta: novità importante per la semifinale di Supercoppa Italiana con la Juve. Le condizioni dell’americano

Pulisic ha lavorato in gruppo e quindi è da considerarsi di nuovo a disposizione del Milan per la semifinale di Supercoppa Italiana con la Juve in programma venerdì sera.

E’ questa, in base a quanto appreso da Millanews24, la svolta importante sulle condizioni dell’americano che era finito ko per infortunio contro l’Atalanta il 6 dicembre. Il recupero di Pulisic sarà fondamentale per il debutto di Conceicao in panchina.