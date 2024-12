Pulisic Milan, Ibrahimovic scherza: «Lui è Capitan America ma non vuole esserlo. Colpa sua se...»

Pulisic Milan, Zlatan Ibrahimovic ha elogiato l’esterno americano dei rossoneri ironizzando sul suo soprannome di Capitan America

Intervenuto nel documentario dedicato alla vita di Pulisic, esterno del Milan, Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del club rossonero, ha dichiarato:

PAROLE – «È noto per essere Capitan America, ma non gli piace esserlo. Non si vede forse come un supereroe. Gioca con un profilo basso e con i piedi per terra. Ma tu sei Capitan America, non me ne frega niente di quello che dici, lo sei. Se questo ti mette più pressione, non mi interessa. È colpa sua: se non fosse così bravo, non gli chiederemmo nulla».