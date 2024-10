Pulisic Milan, inizio di stagione stratosferico: Fonseca si aggrappa a lui per tornare in alto

Pulisic Milan, l’americano ha iniziato la stagione in maniera clamorosa. I numeri del giocatore rossonero sono impressionanti

Pulisic è senza alcun dubbio il giocatore che ha iniziato meglio la stagione del Milan. L’ex Chelsea, attualmente, è terzo nella classifica dei capocannonieri della Serie A a quota cinque reti. Nelle ultime quattro partite di campionato è sempre andato in gol.

Paulo Fonseca, dunque, non può far altro che aggrapparsi a lui per tornare in alto. L’americano dovrebbe partire titolare contro l’Udinese.