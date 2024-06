Pulisic via dal Milan? La CLAMOROSA rivelazione: «Ha avuto contatti con club di MLS! Verrà negli Stati Uniti? Vi dico che...»

Pulisic via dal Milan? La CLAMOROSA rivelazione del compagno di squadra: «Ha avuto contatti con due club di MLS!». Cosa succede adesso

L’ex calciatore Taylor Twellman ha parlato al Daily Mail per analizzare il futuro di alcuni giocatori degli USA tra cui anche quello del rossonero Pulisic.

PAROLE – «Penso che Christian Pulisic verrà negli Stati Uniti e nella MLS prima della Coppa del Mondo? No. Penso che abbia avuto una conversazione o due con club di MLS. Penso che probabilmente abbia esplorato la possibilità. Perché non dovrebbe? Sarebbe stupido a non farlo. Penso che la gente debba capire: da quanto tempo Weston McKennie è in Europa? Christian Pulisic? Tyler Adams? Dieci anni in Europa lontano dalla tua famiglia con una Coppa del Mondo in questo paese – non mi sorprenderebbe affatto se quei ragazzi esplorassero questa possibilità».