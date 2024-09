Pulisic COME Lautaro: i numeri sono CHIARI! Ecco quanto è DECISIVO lo statunitense

I numeri di Christian Pulisic accostano lo statunitense del Milan a Lautaro Martinez: nessuno più decisivo!

Inizio da urlo e i numeri lo confermano: Christian Pulisic ha preso in mano il Milan in questo inizio stagione. In realtà lo statunitense è dall’inizio dell’annata 2023/2024 che sforna grandi prestazioni. A confermarlo sono i dati tra gol realizzati e assist a referto.

Lo statunitense conta 19 retei e 12 assist da quando è approdato in Serie A, in totale ha preso parte, dunque, a 31 gol. Come lui solo Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, che tra lo scorso campionato e l’inizio di questa stagione conta ben 27 gol e 4 assist.