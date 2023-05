Processo stipendi Juve: la decisione ufficiale del Tribunale federale

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Tribunale federale nazionale ha accettato il patteggiamento della Juventus sul filone “manovra stipendi

solo un’ammenda per il club bianconero da 718mila euro, che non incorrerà così in nuove penalizzazioni in classifica. La Juve rinuncia ai ricorsi. Andrea Agnelli rinuncia al patteggiamento a livello personale, andrà a processo il 15 giugno.