Probabili formazioni Parma Milan, rientro di DUE big dal 1′: la mossa in attacco è CLAMOROSA e sui nuovi acquisti c’è una NOVITÀ. I dettagli

Il Milan prepara la sfida contro il Parma e Fonseca sta studiando le possibili mosse in vista del match. In attacco è in vantaggio Okafor mentre dei nuovi potrebbe giocare dal primo minuto solamente Pavlovic. Le parole di Di Stefano a Sky Sport.

PAROLE – «Si va verso il rientro di Theo Hernandez e Reijnders. Fofana partirà inizialmente dalla panchina e Calabria è in vantaggio su Emerson Royal. In mezzo alla difesa potrebbe esserci l’esordio da titolare di Pavlovic mentre in attacco Okafor è in vantaggio rispetto a Luka Jovic».