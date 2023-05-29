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Primavera Best Awards: premiato un rossonero

Pubblicato

1 ora fa

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Si sono tenuti oggi i Primavera Best Awards, i premi per i migliori calciatori, dirigenti ed allenatori del campionato. I vincitori

Si sono tenuti oggi i Primavera Best Awards, i premi per i migliori calciatori, dirigenti ed allenatori del campionato. Tutti i vincitori:

Lorenzo Palmisani, Frosinone – MIGLIOR PORTIERE

Michael Kayode, Fiorentina – MIGLIOR TERZINO DESTRO

Alessandro Dellavalle, Torino – MIGLIOR DIFENSORE CENTRALE

Dimitrios Keramitsis, Roma – MIGLIOR DIFENSORE CENTRALE

Patrick Dorgu, Lecce – MIGLIOR TERZINO DESTRO

Lorenzo Amatucci, Fiorentina – MIGLIOR CENTROCAMPISTA

Aleksandar Stankovic, Inter – MIGLIOR CENTROCAMPISTA

Riccardo Pagano, Roma – MIGLIOR CENTROCAMPISTA

Luca D’Andrea, Sassuolo – MIGLIOR ATTACCANTE

Rares Burnete, Lecce – MIGLIOR ATTACCANTE

Kenan Yildiz, Juve – MIGLIOR ATTACCANTE

Alberto Aquilani, Fiorentina – MIGLIOR ALLENATORE

Vincenzo Vergine, Roma – MIGLIOR RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE

Diego Sia, Milan – PREMIO GIOVANE RIVELAZIONE

Francesco Dell’Aquila, Torino – GOL PIU’ BELLO DELL’ANNO

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