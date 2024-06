Potter Milan, destinazione a SORPRESA per l’ex obiettivo rossonero: sostituirà un altro nome per il dopo Pioli. Le ultime

Tra i tanti nomi fatti per il dopo Pioli c’era anche quello di Graham Potter che è tra i candidati per sostituire un altro ex obiettivo della panchina rossonera: De Zerbi. L’allenatore, come riportato da Nicolò Schira si gioca il posto al Brighton con Steve Cooper.

PAROLE – «Graham Potter e Steve Cooper sono tra i candidati a sostituire Roberto De Zerbi sulla panchina del Brighton».