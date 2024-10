Porrini a Juventusnews24: «Il Milan HA SBAGLIATO con Kalulu! Sulla LOTTA SCUDETTO…». Le ultimissime notizie sul calcio

L’ex difensore Sergio Porrini ha parlato in esclusiva per Juventusnews24. Di seguito le sue parole sulla lotta scudetto e l’operazione Kalulu tra Milan e Juventus.

KALULU JUVENTUS – «Kalulu sta dimostrando di essere in grandissima condizione e che si merita di essere dov’è. Questo è un dato di fatto ed è merito suo perchè, attraverso continue prestazioni, sta dimostrando di avere un certo valore e che il Milan probabilmente ha sbagliato nelle scelte fatte in estate».

LOTTA SCUDETTO – «Dico che l’Inter rimane la squadra con la rosa più competitiva e più importante, poi dietro seguono Napoli e Juve. Il Napoli ha il vantaggio che non gioca le coppe e ha uno spreco di energie fisiche e mentali inferiori e potrebbe approfittarne. Vediamo però come si comporterà negli scontri diretti, perchè ne ha fatto uno solo fin qui. E’ presto per parlarne, ma le favorite secondo me sono queste».