Pobega via dal Milan: RICHIESTA da più di un club, COSA FILTRA sulle idee del club sul futuro

Non solo acquisti ma anche possibili cessioni per il Milan. In tal senso Pobega piace a più di un club, l’idea del club rossonero

Lascia i rossoneri? Non solo acquisti ma anche possibili cessioni per il Milan. In tal senso Pobega piace a più di un club, ecco la verità sul futuro:

secondo quanto riportato da Daniele Longo sui suoi profili social, sondaggi sono arrivati da Fiorentina, Bologna e squadre inglesi, sarà Fonseca a dare un suo giudizio. La sensazione è che siano più indicati alla cessione uno tra Bennacer e Adli piuttosto che lui.