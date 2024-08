Pobega lascia il Milan? Un club di Serie A FORTE sul centrocampista: tutti i DETTAGLI sul rossonero

Tra i calciatori in uscita dal mercato Milan c’è anche Pobega. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sul centrocampista c’è l’interesse del Genoa a cui piace anche Miretti.

PAROLE – «Ci sono alcuni giocatori in uscita tra cui Pobega che piace al Genoa a cui piace anche Miretti in prestito ma anche altri giocatori avranno meno spazio come Origi mentre Nasti è fatta per il passaggio alla Cremonese».