Pobega Milan, il centrocampista non è INCEDIBILE! Due squadre sul centrocampista, fissato il PREZZO

Pobega-Milan, il centrocampista italiano non è incedibile per il club rossonero: contatti con due club, fissato il prezzo

Come riferito da calciomercato.it, Tommaso Pobega non è assolutamente considerato incedibile dal calciomercato Milan. Ibrahimovic ha avvisato il ragazzo: in caso di buona offerta ci sarà l’addio.

I rossoneri lo valutano tra i 12 e i 15 milioni di euro e hanno avuto contatti sia con il Torino che, soprattutto, con la Fiorentina. Prossime settimane decisive per capire se si potrà arrivare alla fumata bianca con una delle due squadre.